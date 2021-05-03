РИАМО - 3 мая. С этого года в Подмосковье стартует программа «Народные тропы», она включает в себя обустройство пешеходных дорожек во дворах, а также создание пешеходных маршрутов, протоптанных людьми, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Таким образом, в городском округе Красногорск обустроят дорожку в поселок Новый к платформе Красногорская. Она представляет собой единственную дорожку, связывающую поселок и платформу. Проблема с оборудованием пешеходной дорожки решится уже в этом году.
Обустройство «Народной тропы» от улицы 20-го Января дома 23, 25 к улице 20 Января дом 16 выполнят в Можайском городском округе. Тропа находится на окраине города и соединяет между собой дворы и общественные территории. Она же ведет к социально значимым объектам.
В Одинцовском городском округе обустроят пешеходные дорожки от дворовой территории к детсаду №11, по которой гражданам приходилось ходить вдоль проезжей части или по необустроенной части территории газона, который в период выпадения осадков размывало и доставляло неудобство граждан.
В городском округе Солнечногорск обустроят пешеходную дорожкук автобусной остановке, деревня Новая. Тропой длиной порядка 250 м каждый день пользуются жители и гости деревни от остановки на Пятницком шоссе по пути следования к Покровскому храму, детсаду № 77 «Колосок», школе «Лесные озера».
«Народные тропы», которые ведут на станцию «Отдых», заасфальтируют в Жуковском. Для того, чтобы выиграть время, граждане проходит тропами, которые ведут к улицам «старого города» — Фрунзе, Жуковского, Семашко, Дзержинского, Чкалова и другим, через лес. После того, как они будут обустроены, передвижение граждан станет удобным, в частности, в непогоду.
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