РИАМО - 3 мая. Знаменитый гастроном «Елисеевский» на Тверской улице в центре Москвы будет снова открыт для жителей и гостей города, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Елисеевский» будет работать», — сказал Немерюк в эфире на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

Он напомнил, что помещение гастронома находятся в собственности властей города. В настоящий момент идет судебная тяжба с арендатором торговых площадей.

Гастроном является памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения. «Елисеевский» был закрыт 11 апреля после 120 лет работы.

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