РИАМО - 3 мая. Вопрос об ограничении въезда в Москву из других российских регионов в связи с пандемией коронавируса в настоящий момент не рассматривается, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Вероятность ограничения въезда в Москву из соседних регионов из-за третьей волны (пандемии коронавируса - ред.) — пока такой вопрос не рассматривается», — сказал Немерюк в эфире на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, дополнительных ограничений для бизнеса также не планируется.

Ранее Немерюк заявил, что столичные власти пока не собираются отменять масочно-перчаточный режим в городе.

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