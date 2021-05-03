РИАМО - 3 мая. Компания-производитель межкомнатных дверей получила административный штраф за нарушение правил обращения с отходами в Одинцове, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Установлено, что работники компании сжигали отходы производства, обрезки древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. За это предприятие оштрафовано на 200 тыс. рублей и получило предписание демонтировать печь и дымовую трубу», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Ранее в Одинцовском округе инспекторы эконадзора пресекли образование незаконной свалки и работу нелегального пункта сортировки отходов. В обоих случаях были возбуждены административные дела.