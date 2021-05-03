РИАМО - 3 мая. Власти Москвы пока не планируют отменять требование носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Нет пока финального решения, потому что коронавирус пока не побежден. И маски, перчатки, дистанция помогают спасать жизни, это уже доказанный факт», — сказал Немерюк в эфире на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, Москва живет обычной жизнью. В отличие от Европы, где введены жесткие ограничения, в российской столице функционируют кафе, рестораны и магазины.

«Благодаря усилиям многих людей, в первую очередь врачей, нам удается сдерживать распространение (коронавируса - ред.). А маски и перчатки — некий обязательный атрибут. <…> Поэтому вероятность (отмены масочного режима - ред.) пока не очень высокая», — добавил Немерюк.

За минувшие сутки в Москве выявили 2635 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 101 353 случая инфицирования.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом назвать ситуацию критичной нельзя.

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