РИАМО - 3 мая. Перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию из 18 пунктов, основная часть которых касается правительства и органов власти, был утвержден президентом России Владимиром Путиным, сообщает Газета.ru.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий, которые предусматривает документ, глава государства поручил обеспечить кабинету министров. Доклад нужно подготовить до 1 июня, а после один раз в квартал предоставлять отчет. Ответственным за это назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

21 апреля президент РФ выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Путин во время своей речи обратил внимание на социально-экономические проблемы и пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России. Продолжительность обращения составила 1 час 20 минут.

В настоящий момент перечень поручений по реализации послания к ФС опубликован на сайте Кремля.