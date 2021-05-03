РИАМО - 3 мая. Случаи, когда в квартиры москвичей под видом коммунальщиков приходят мошенники, нередки. Чаще всего они посещают пенсионеров, которым предлагают услуги по замене счетчиков и проверке газовых плит. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то 100% это мошенники», – сказал Бирюков.

Он добавил, что мошенники часто стараются продать дороге оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

В связи с этим заммэра напомнил, что горожанам нужно быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников.

Информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде, а также сайте компании, проводящей ее. Для того, чтобы уточнить информацию о выезде сотрудников аварийных служб, необходимо обращаться по телефонам компаний, которые имеются на официальном сайте московского правительства.