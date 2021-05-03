РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. В подмосковном Подольске общественники и депутаты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Пасхи и подарили им куличи, сообщил «РИАМО в Подольске» член общественной палаты Сергей Чернега.

Члены общественной палаты Подольска Виктория Колотовкина и Сергей Чернега, а также депутат горсовета Максим Кругов совместно с волонтерами Победы поздравили ветеранов с праздником Светлой Пасхи.

Общественники побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны, подарили им праздничные куличи и поздравили с праздником. Также поздравили почетного гражданина и ветерана городского округа Подольск — 90-летнюю Любовь Барановскую.

«Ветераны с теплом встретили гостей, приняли подарки и поздравления. Они были благодарны за оказанное им внимание и заботу», — отметил Чернега.