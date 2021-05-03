РИАМО - 3 мая. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о сборе предложений по изменению скоростных режимов на московских дорогах, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичей попросили рассказать об улицах, где они живут или бывают, а также о том, какая там должна быть скорость: выше или ниже — и почему. Название улицы и идеи нужно писать в бот департамента: @to_deptrans_bot. Далее ведомство вместе со специалистами УГИБДД, института МАДИ и работникам ЦОДД рассмотрят предложения и возьмут их в работу.

В ЦОДД отметили, что работа над созданием безопасной и удобной транспортной системы Москвы проводится вместе со столичным УГИБДД на постоянной основе.

В настоящий момент ведомство рассчитывает на то, что участниками сбора станут автомобилисты, пешеходы, мотоциклисты, а также каждый, кто неравнодушен к тому, что происходит на городских дорогах.

Понятная система скоростей призвана упростить ориентирование на дороге. Таким образом, сократится количество «невнимательных» штрафов превышения на 20-40 км/ч, а движение станет местами быстрей и комфортней.

Превышение скорости является причиной свыше 25% всех аварий со смертельным исходом. В 2020 году 140 человек погибли из-за нарушений скоростного режима, трое детей были ранены. Аварии также занимают полосы и резко снижают пропускную способность дорог.