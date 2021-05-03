РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. В подмосковном Подольске в гипермакрете «Леруа Мерлен» установили контейнер для сбора вещей нуждающимся, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

В гипермаркете «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск установили контейнер для сбора вещей для нуждающихся. Найти контейнер можно у входа в магазин, а воспользоваться им — в рабочее время с 7:00 до 23:00.

«Общественники Мухамеджанов и Виктория Колотовкина приняли участие в акции «Добрые вещи». Мы благодарим «Леруа Мерлен» в Климовске за помощь в установке контейнера», — написал Мухамеджанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В контейнер можно положить одежду, обувь, сумки, ремни, головные уборы, детские игрушки, ролики и коньки. Важно, чтобы вещи были в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Также просят складывать вещи в мешки или пакеты, чтобы они не рассыпались в контейнере.