РИАМО - 3 мая. По итогам 2020 года Московская область заняла второе место среди регионов-лидеров по итогам социально-экономического и политического развития среди 17 областей Центрального Федерального округа, сообщается на сайте Агентства региональных социально-экономических проектов (АРСЭП).

Все регионы ЦФО были разделены на четыре группы. В рейтинг регионов-лидеров вошли семь областей: Белгородская область, Московская область, Калужская область, Воронежская область, Тульская область, Тамбовская область и Липецкая область.

Регионами перспективного развития стали Курская область, Ярославская область, Орловская область и Брянская область. Регионы догоняющего развития — Рязанская область и Владимирская область. Регионы стратегического отставания — Тверская область, Смоленская область, Ивановская область и Костромская область.

Промышленность

Московская область вошла в тройку лидеров в ЦФО по индексу промышленного производства по итогам 2020 года. У Подмосковья индекс промышленного производства равен 109,2%. Оно находится на третьем месте после Владимирской и Тульской областей.

Инвестиции

Подмосковье находится на первом месте по инвестициям в ЦФО. Максимальные инвестиции в основной капитал, по данным Росстата за 2020 год, были в Московской области и равнялись 1052,5 млрд руб., в процентном отношении к 2019 году это составляет 90,8%.

Строительство жилья

Лидером по введению общей площади жилых помещений за 2020 год является Московская область с показателем, равным 8720,0 тыс. кв. м, что в процентном отношении к 2019 году составляет 101,2%.

Зарплата

Лидером в данном показателе является Московская область, где номинальная заработная плата равна 57 087 руб., что в процентном отношении к 2019 году равняет 99,5%. На втором месте Калужская область с номинальной заработной платой равной 43 656 руб.

Население

Наибольший прирост населения за 2020 год зафиксирован в Московской, Белгородской и Костромской областях. Самый большой миграционный прирост за 2020 год был в Московской области и равнялся 51 250 человек, в 2019 году прирост равнялся 110 198 человек. Самой маленькой областью по убыли стала Московская область и составила -4.3 на 1000 человек населения, при показателях родившихся 10.3, а умерших 14.6, при этом убыль населения в 2019 году в данной области была -2.5.

Согласно данному рейтингу, губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лучших в рейтинге глав регионов Центрального федерального округа РФ за 2020 год.