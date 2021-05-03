РИАМО - 3 мая. Порядка 800 человек перевезли в праздник Пасхи водители ООО «Ранд Транс» в подмосковном Реутове, благотворительный маршрут до кладбища и обратно был организован совместно с администрацией городского округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.



«Традиционно популярностью среди жителей Реутова в главный православный праздник пользуется маршрут общественного транспорта, связывающий город с подмосковным кладбищем «Новая деревня». В воскресенье 2 мая бесплатными услугами перевозчика на этом маршруте воспользовались порядка 800 человек», — сообщили в пресс-службе.

На посадочных пунктах рядом с железнодорожной станцией «Реутово» и на другом конце маршрута было организовано дежурство полиции и представителей администрации округа.



Еще раз воспользоваться правом бесплатного проезда по маршруту станция «Реутово» — кладбище «Новая деревня» желающие смогут 9 мая.