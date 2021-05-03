РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мая. В понедельник днем на улице Ленина поселка Октябрьский подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 1,9 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка в сторону Москвы начинается от стелы «Люберцы» и заканчивается на пересечении с Советской улицей в поселке Октябрьский. Проехать данный участок можно за 11 минут.

Также пробки есть на Октябрьском проспекте, улицах Смирновская, Кирова, Инициативная, Митрофанова. Заторы образовались на Егорьевском и Новорязанском шоссе.