РИАМО - 3 мая. На портале «Добродел» проходит голосование по выбору общественных территорий муниципалитетов Подмосковья, где в следующем году нужно построить или провести капремонт линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Ежегодно в мае на портале «Добродел» мы проводим голосование за выбор объектов наружного и архитектурно-художественного освещения для включения в проект «Светлый город». В течение всего месяца каждый житель Подмосковья сможет выбрать территорию, где необходимо создать уличное освещение. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в проект «Светлый город» на 2022-2024 годы», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Количество объектов наружного освещения, которые вынесли на голосование, составило 2879 единиц — все они располагаются в 59 городских округа.

По итогам голосования объекты, которые наберут самое большое количество голосов, рассмотрят для включения в проект «Светлый город» на следующий год. Среди объектов могут быть как общественные пространства, среди которых бульвары, набережные, центральные улицы, площади, скверы, а также памятники истории и архитектуры, включая монументы, музеи и храмы.

Отдать голос за одну из предложенных территорий можно по ссылке. Голосование продлится до 1 июня.

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года.

Хайкин отметил, что в 2020 году из-за пандемии мероприятия по устройству систем наружного освещения в рамках проекта «Светлый город» были не реализованы, однако в текущем году они будут продолжены. В рамках проекта планируется устройство наружного освещения на 342 объектах.

С 2017 по 2019 годы было возведено 3 099 объектов систем наружного освещения, из которых освещено 2 123 улицы, 738 дворов территорий, 151 объект архитектурно-художественной подсветки, а также 80 скверов. Каждый год в регионе строят и ремонтируют свыше 600 км линий наружного освещения.

Проект «Светлый город» реализуется в рамках госпрограммы Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Бюджет нацпроекта, который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 трлн рублей.