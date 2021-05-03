РИАМО - 3 мая. В столице в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне студенты городских вузов и представители молодежных организаций возложат цветы к монументам и памятникам, мероприятие пройдет 8 мая с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Молодые люди почтут память советских солдат и тружеников тыла по просьбе ветеранов, которые не смогут сделать это сами.

Акция «Цветы победы» проводится в Москве во второй раз. Первый раз она прошла в 2020 году во время самоизоляции. Тогда ветераны, которые должны были оставаться дома, попросили посетить памятные места и возложить цветы в благодарность подвигу героев войны. В текущем году лидеры молодежных проектов и общественных организаций с радостью откликнулись на продолжение акции. В связи с этим цветы будут возложены к 22 городским памятникам.

Старт акции намечен на 10:00, а ее начальной точкой станет Обелиск «Москва-Город-Герой» у Дорогомиловской заставы. Цветы будут возложены при участии председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой. Кроме того, рота Почетного караула и военного оркестра пройдет церемониальным маршем.

Перед возложением у мемориалов будут записаны видеоролики, на которых участники поделятся историей памятника и расскажут, по инициативе какого ветерана были возложены цветы.

Участниками акции станут представители проектов «Московский диалог», «Зачетная Москва», «МедиаШУМ», «Студенческая лига Stand Up», «#Нарайоне» и других, а также активисты молодежных некоммерческих организаций, включая Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи, Всероссийский студенческий корпус спасателей и других.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно выложить фото или видео в соцсети с хештегом #ЦветыПобеды, а в самой публикации поведать небольшую историю подвига ветерана и людей, в память о которых были возложены цветы.