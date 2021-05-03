РИАМО - 3 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лучших в рейтинге глав регионов Центрального федерального округа РФ за 2020 год, сообщается на сайте Агентства региональных социально-экономических проектов (АРСЭП).

Рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» подготовил рейтинговые оценки областей ЦФО по итогам социально-экономического и политического развития в 2020 году.

На втором месте рейтинга расположилась Московская область, она же признана регионом-лидером. Ее глава — Андрей Воробьев — вошел в число губернаторов-«отличников» и занял второе место.

На первом месте расположилась Белгородская область и ее глава Вячеслав Гладков, на третьем — Калужская область и губернатор Владислав Шапша.