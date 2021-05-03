РИАМО - 3 мая. За прошедшую ночь в Москве выпало 4 мм осадков, что составляет 7,8% от нормы для мая, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Месячная норма осадков в мае составляет в Москве 51 мм.

«Больше всего осадков выпало в Московской области в Егорьевске и Коломне. Там выпало по 11 мм», - добавил Синенков.

В Павловском Посаде за ночь выпало 9 мм осадков, в Домодедове и Клину - по 8 мм, в Кашире - 6 мм.

Ранее в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, дождя и грозы.