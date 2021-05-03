РИАМО - 3 мая. Транспортно-пересадочный узел «Нижегородская» выдвинули на престижную международную премию в сфере архитектуры и строительства MIPIM Awards, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В данный момент жюри MIPIM Awards составляет шорт-лист номинантов. Итоги конкурса подведут осенью этого года.

«Это одна из самых авторитетных наград в отрасли. Ею отмечены такие знаковые столичные проекты, как парк «Зарядье» с концертным залом и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. А вот для транспортного объекта такое внимание достаточно редко», — отмечается в материале.

В перспективе ТПУ «Нижегородская» будет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве и в Европе. Он расположен на границе районов Нижегородский и Лефортово. Открытие первой очереди состоялось 27 марта 2020 года.

Со временем в ТПУ будут построены коммерческие объекты. Там появятся торговый центр и сопутствующая инфраструктура, включая пункты общественного питания для пассажиров. Также в ТПУ может быть открыт центр госуслуг «Мои документы».

В состав ТПУ войдет продленная Некрасовская линии метро, а также одноименные станции МЦК, Горьковского направления МЖД и остановки наземного транспорта.

Планируется, что пропускная способность узла в сутки составит свыше 100 тыс. человек.