РИАМО - 3 мая. В Московской области и столице по 5 мая был продлен «желтый» уровень погодной опасности, причиной этому стал порывистый ветер со скоростью 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение из-за дождя объявлено до 14:00 3 мая, а из-за грозы до 21:00 понедельника, предупреждение из-за ветра действует до 02:00 5 мая. В Подмосковье предупреждение из-за грозы было объявлено также, как и в столице – до 21:00 понедельника, а из-за ветра до 00:00 5 мая.

На текущий момент аналогичный уровень погодной опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа.

В понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти составит 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать до 17 м/с. Дневная температура составит от 17 до 19 градусов выше нуля.

4 мая будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ожидаются порывы ветра до 16 м/с. Температура ночью составит 4-6 градусов, днем — 6-8 градусов выше нуля.