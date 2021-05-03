РИАМО - 3 мая. В московском парке «Кузьминки» 18 мая запустят проект «Кинопрактикум», участники которого смогут попробовать себя в разных кинопрофессиях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кинопрактикум» — уникальный проект, который позволит погрузиться в основные процессы сферы кино. Участников ждет 90 часов лекций, практикумов и мастер-классов, их проведут 25 представителей киноиндустрии. Можно будет выбрать серию, посвященную какой-то одной профессии, или посетить все занятия цикла», - говорится в сообщении.

Бесплатные занятия будут проходить в лектории парка «Кузьминки» в течение пяти месяцев. Проект состоит из шести тематических блоков.

Так, слушателям курса «Режиссер» расскажут, как сформировать свой творческий почерк, какие темы сейчас популярны, как организовать работу на площадке и создать коммерчески успешный проект.

На лекциях об актерской профессии артисты кино и ведущих российских театров поделятся со зрителями своим опытом и расскажут, что помогает им оставаться востребованными.

На лекциях, посвященных профессии сценариста, расскажут, какие сценарные приемы лежат в основе известных фильмов и какое значение для кино имеет драматургия. По окончании проекта слушателям выдадут дипломы.