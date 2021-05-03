РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий возглавил богослужение в Троицком соборе Подольска, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Праздничное Пасхальное богослужение в кафедральном Троицком соборе возглавил правящий архиерей Подольской епархии Русской Православной Церкви архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Это была первая архиерейская служба в новейшей истории Троицкого собора города Подольска на Пасху Христову», — написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее Пестов поздравил жителей со Светлым Христовым Воскресением и пожелал света душевной радости, добра и благополучия.