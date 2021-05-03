РИАМО - 3 мая. В ближайшие 10 лет из-за развития систем автопилотов под угрозой исчезновения окажется профессия водителя, сообщает «Российская газета».

«Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой «мозгов» для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы», – сказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он добавил, что представили данных профессий должны задуматься над тем, чем они смогут заниматься в случае, если их заменит электроника. Ранее экипаж воздушного судна состоял из пять человек, среди которых бортмеханик, штурман, второй пилот. На текущий момент достаточно двух человек, которые нажимают на кнопки. В скором времени пилотировать самолет можно в одиночку. Это связано с тем, что компьютерные технологии очень сильно развиваются.

Сафонов отметил, что большую часть классических профессий ожидает эволюция. Так, профессия бухгалтера приобретет другие задачи.

По его словам, бухгалтер — это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, оценивающий эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Таким образом, человек этой профессии будет приобретать более заметную роль аудитора, а также консультанта по налогам. Заменить его посредством компьютерной банковской программы будет невозможно из-за того, что финансы представляют собой очень личную вещь.

Сафонов подчеркнул, что для того, чтобы человек мог оставаться на рынке конкурентоспособным, ему, как специалисту, необходимо добавлять себе компетенции.

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