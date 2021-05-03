РИАМО - 3 мая. На территории Подмосковья 4 мая ожидается дождь, местами с мокрым снегом и порывами ветра до 18 м/с, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

При порывистом ветре следует обходить шаткие строения, деревья и линии электропередачи, автомобиль необходимо оставить в гараже или вдали от деревьев.

По 4 мая включительно в столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, дождя и грозы.

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