РИАМО - 3 мая. За первый квартал этого года в столице произошло 143 ДТП с грузовиками, в них погибли 11 человек и 172 пострадали, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Наиболее аварийной магистралью остается МКАД. Здесь в авариях с грузовыми машинами погибло три человека, еще 56 получили травмы, что составляет 27% и 33% от общего числа погибших и пострадавших в столице.

Многих аварий можно было избежать, если бы через Москву передвигалось меньше грузового транспорта. Большой поток машин едет в город не для ее обслуживания, а с целью использовать мегаполис в качестве промежуточного пункта на пути. В связи с этим для большегрузов свыше 3,5 т 15 июня будут введены новые правила.

Ограничения на въезд грузовиков на МКАД начнут действовать с 15 июня, а не с 5 мая, как это планировалось ранее, причина переноса — нерабочие дни с 1 по 10 мая для стабилизации ситуации с Covid-19.