РИАМО - 3 мая. В текущем году в Москве планируется открыть 25-ю поисково-спасательную станцию (ПСС) - «Марьино», которая будет отвечать за безопасность на воде в новых парках «Братеевская пойма» и «Капотня», сообщил мэр города Сергей Собянин.

Недавно Мос­ковская городская поисково-спасательная служба на водных объектах отметила свое 25-летие.

«Первая спасательная станция у Москворецкого моста появилась еще в 1877 году. Сегодня в городе действуют 24 поисково-спасательные станции, на которых работают 332 профессионала», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Помимо создания 25-й станции, в столице завершается строительство новых зданий для ПСС «Терлецкая» и «Карамышево».

За 25 лет работники Московской городской поисково-спасательной службы спасли 5 246 человек. Сейчас служба располагает современным оборудованием, в том числе судами «Славир» и «Джеттер», которые позволяют проводить аварийно-спасательные работы на любой поверхности.

В распоряжении спасателей также есть телеуправляемый подводный аппарат, водолазный телевизионный комплекс, транспортабельная барокамера и многое другое.