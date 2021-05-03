РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Спортсменка из подмосковного Подольска стала бронзовым призером Казанского марафона на дистанции 21,1 км, сообщается в группе «МУ «СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

Казанский марафон проходил 1 и 2 мая. В первый день состоялся парад наций, а также забег на 3 км, детские старты и забеги в ползунках TimerBaby. Во второй соревновательный день прошли основные старты на 10, 21,1 км и другие.

Мастер спорта международного класса Оксана Акимекова приняла участие в полумарафоне. В условиях тяжелейшей конкуренции она стала третьей, показав результат 1 час 16 минут.

Руководство спортивной школы поздравило подольскую спортсменку и пожелало ей дальнейших побед.