РИАМО - 3 мая. В текущем году столичный Фонд капремонта отремонтирует фасад исторического здания на Чистопрудном бульваре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Двухэтажный дом, рассчитанный на четыре квартиры, был построен в 1917 году. Капремонт фасада пройдет под контролем Мосгорнаследия.

В городскую программу капремонта попали более 350 домов-памятников. В течение 2021-2023 годов планируется провести работы в 4437 домах.

Все строительно-монтажные работы в исторических зданиях выполняются в строгом соответствии со строительными стандартами.