РИАМО - 3 мая. Еще 1408 человек выздоровели в Москве после лечения коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе вылечили 996 373 Covid-пациента, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе зафиксировали 2635 новых случаев заражения Covid-19, количество госпитализированных составило 976 человек. За сутки скончались 58 инфицированных.

С начала пандемии в столице зафиксировали 1 101 353 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Москве продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах. Вакцинация проводится и в течение майских праздников.

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