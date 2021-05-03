РИАМО - 3 мая. В столице за минувшие сутки выявили 2635 случаев коронавируса, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 101 353 случая заражения, сообщает московский оперштаб.

В России за сутки подтвердилось 8489 новых случаев Covid-19, умерли 336 человек, полностью вылечились 6367 пациентов.

С начала пандемии в РФ выявили 4 831 744 случая заражения коронавирусом, скончались 111 198 человек с Covid-19, выздоровели 4 450 289 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако назвать ситуацию критичной нельзя.

С начала пандемии в столице было проведено свыше 21 млн лабораторных исследований на Covid-19. Тесты делают 73 лаборатории.

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