РИАМО - 3 мая. С начала 2021 года на региональный портал госуслуг Подмосковья поступило свыше 1,5 млн заявлений, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Популярность электронных услуг в Московской области постоянно растет. За первые четыре месяца 2021 года на региональном портале uslugi.mosreg.ru подано более 1,5 млн заявлений на получение госуслуг в «цифре». Это почти на четверть больше, чем за тот же период 2020 года. Самые популярные – услуги социальной сферы, услуги образования», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Наиболее массовыми по количеству заявлений услугами в начале этого года стали выдача социальных карт – более 252 тыс. обращений, запись в кружки и секции – 118 тыс., запись в школу – более 108 тыс., запись на ЕГЭ – 88 тыс., прикрепление к поликлинике – свыше 74 тыс.

В Подмосковье функционирует система мониторинга, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать основные показатели качества предоставления услуг, а именно отказы в приеме документов, просрочки в оказании услуг, оценки заявителей. Благодаря этому инструменту количество просрочек за 2020 год снизилось более чем в два раза.

На текущий момент в Подмосковье для граждан и бизнеса в электронном виде доступно 205 услуг. Всего в регионе оказывается 474 госуслуги, среди которых федеральные, региональные и муниципальные. За прошлый год на подмосковном портале в электронном виде было оказано 4,3 млн услуг.

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