РИАМО - 3 мая. Бронзовый памятник Мстиславу Ростроповичу, установленный на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков в центре Москвы, ждет реставрация, работы проведут в 2022-2023 годах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Разработка проекта реставрации проводится по заказу Мосгорнаследия.

«Сейчас специалисты изучают и описывают особенности и состояние монумента. Эти данные лягут в основу документации. Во время ремонта мастера обновят поверхности памятника и устранят загрязнения», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Когда проект реставрации будет готов и пройдет согласование в Мосгорнаследии, специалисты смогут приступить к работам.

Памятник Ростроповичу установили в 2012 году. Монумент представляет собой фигуру музыканта, играющего на виолончели.