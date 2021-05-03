РИАМО - 3 мая. В первом квартале 2021 года в Москве поженились порядка 14 тыс. пар, среди будущих молодоженов стали более популярны необычные места для бракосочетания, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Около 14 тыс. пар заключили брак в столичных отделах ЗАГС и на необычных площадках с начала 2021 года. Этот показатель остался на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

При этом в столице выросла популярность необычных мест для заключения брака. Так, в этом году на известных локациях прошло более чем на 20% больше церемоний бракосочетания, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным необычным местом для заключения брака стал особняк «Роял», в котором поженились около 160 пар. На летние даты на эту площадку уже подано максимальное количество заявлений.

На втором месте по популярности оказался особняк Спиридонова, в котором поженились около 130 пар. Тройку лидеров замыкает ресторан в башне «ОКО», в котором прошло 109 торжественных церемоний.

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