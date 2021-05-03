РИАМО - 3 мая. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу около деревни Лызлово в подмосковном Рузском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«2 мая в 15:00 от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении гранаты времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланированы на 12 мая.