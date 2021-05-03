РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мая. Пожарные потушили загоревшийся мусор на лестничной клетке в подъезде дома в подмосковном Подольске, из-за сильного задымления были эвакуированы шесть человек, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел вечером 2 мая по адресу: улица Циолковского, дом №1/22. На место происшествия направили дежурные подразделения пожарной охраны.

В третьем подъезде жилого дома наблюдалось сильное задымление. В ходе разведки звено газодымозащитной службы эвакуировало шесть человек, в том числе одного ребенка.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений огонь полностью потушили в 18:33, никто не пострадал.

В результате пожара сгорел мусор на площади 2 кв. м в подъезде на первом этаже, в коридоре обгорела дверь в щитовую.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали пять единиц техники и 20 человек.