РИАМО - 3 мая. Столичные дворцы и центры творчества подготовили программу образовательных мероприятий ко Дню Победы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дворец творчества детей и молодежи на Миусах 4 мая проведет онлайн-урок, посвященный боевым наградам. Во время трансляции покажут экспонаты из коллекции Государственного исторического музея, которыми отмечали военные заслуги.

Две лекции, посвященные первому Параду Победы, пройдут 6 и 7 мая в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма. В центре детского творчества «Строгино» 7 мая всем желающим расскажут о легендарных воздушных битвах и героизме летчиков.

В центре детского творчества «Замоскворечье» 8 мая пройдет кулинарный мастер-класс в формате онлайн. Пользователям расскажут, какие ингредиенты обязательно присутствуют в армейском рационе питания.

Девятого мая на вебинарах Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара расскажут о том, какой вклад в Победу внесли артисты на фронте.

Столичный Музей Победы подготовил праздничную программу к 9 Мая>>