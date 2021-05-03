РИАМО - 3 мая. В столице до 1 июля был продлен прием заявок на получение субсидии на инжиниринг, которую могут получить участники Московского инновационного кластера (МИК), сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Ранее планировалось, что заявочная кампания на данную субсидию пройдет до 30 апреля.

Субсидия позволяет предпринимателям компенсировать до 50% расходов на создание или модернизацию продукта. С помощью нее можно возместить затраты на все этапы работ — разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, а еще на покупку, монтаж и пусконаладку оборудования и средств измерений.

«За прошлый год участники кластера получили около 300 млн рублей субсидий на создание и модернизацию продукции. В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что также у предпринимателей появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение.

Подробнее узнать о данной мере поддержки и подать заявку онлайн можно на сайте МИК.

С начала текущего года в случае неточности или неполноты информации бизнесмены могут в течение десяти дней исправить поданную заявку. Также уменьшилось число документов, которые необходимо предоставлять.

Среди получателей поддержки в 2020 году был разработчик умных счетчиков электроэнергии. Предприятие смогло компенсировать свыше 4,6 млн рублей затрат на расширение производства. Еще одна компания, получившая субсидию, создает индивидуальные импланты для черепа на замену поврежденной костной ткани. Производство получило более 6 млн рублей.