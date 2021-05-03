РИАМО - 3 мая. Один человек стал жертвой пожара в доме на Садовой-Каретной улице в Москве, во время тушения возгорания были спасены 15 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Пожар вспыхнул ночью в понедельник по адресу: Садовая-Каретная улица, дом 24/7. Происходило возгорание на первом этаже трехэтажного дома.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ». По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению огня.

Общая площадь пожара составила 30 кв. метров.