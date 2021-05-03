РИАМО - 3 мая. Автомобилист погиб в результате наезда на мачту городского освещения на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в районе площади Победы, дом 1. ДТП не привело к затруднению в движении транспорта на участке.

Ранее водителям порекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за грозы, ливня и порывистого ветра в Москве. В столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности.