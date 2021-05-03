РИАМО - 3 мая. В понедельник в Москве и Московской области ожидается теплая погода с дождем, который закончится во второй половине дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня при облачной с прояснениями погоде временами дождь, кое-где с грозой. В послеобеденные часы с прекращением осадков», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов.

Юго-западный ветер разовьет скорость от 7 до 12 м/с, местами порывы могут достигать 13-18 м/с.