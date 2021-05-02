РИАМО - 2 мая. Легковая машина нарушила ПДД при пересечении железой дороги в Сергиево-Посадском округе и столкнулась с поездом, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Инцидент произошел в 19:24 в воскресенье на перегоне 81 км - Сергиев Посад Ярославского направления МЖД.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля и локомотивная бригада не пострадали в ДТП.

В результате данной аварии задерживается одна электричка.

Автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать ПДД. Их нарушение представляет опасность не только для водителей машин, но и создает угрозу для пассажиров поездов и членов локомотивных бригад.