РИАМО - 2 мая. Водителям Москвы посоветовали отказаться от поездок на личном автомобиле из-за грозы и ливня, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ночью и утром 3 мая в мегаполисе прогнозируются сильный дождь, грозы, ветер с порывами до 17 м/с.

Также автолюбителям не рекомендовали оставлять машины под деревьями.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах города.

В Московском регионе по 4 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, дождя и грозы.