РИАМО - 2 мая. В столице от коронавируса как основной или сопутствующей причины смерти в марте этого года скончались 2898 человек, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Всего в марте в мегаполисе скончался 13 061 человек. Превышение смертности по отношению к марту 2020 года составило 2888 случаев.

От Covid-19 как основной причины смерти в марте скончался 2231 пациент. В их числе и те случаи, когда при отрицательном результате теста на коронавирус по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен Covid-19. Таким образом, к инфекции отнесены все, даже спорные случаи.

Covid-19 обостряет у людей другие заболевания, которые могут привести к летальному исходу. Так, 390 пациентов в марте умерли от других причин, но с сопутствующим коронавирусом. Еще в 277 случаях инфекция сильно повлияла на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

Летальность от Covid-19 в городе на 1 апреля составляет 2,66%, если учитывать только случаи, где инфекция являлась основной причиной смерти, и 3,49%, если учесть все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 098 718 случаев Covid-19, умерли 18 428 человек с коронавирусом, вылечились от инфекции 994 965 пациентов.

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