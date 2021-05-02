РИАМО - 2 мая. Во всех муниципалитетах Московской области проходят пасхальные мероприятия, в храмах освящаются куличи и яйца, всю светлую седмицу, следующую за днем Пасхи, будут звучать песнопения, колокольный перезвон. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Основные храмы региона - Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Николо-Угрешский монастырь в Дзержинском, Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь в Истре, Саввино-Сторожевский мужской монастырь в Звенигороде.

На территории музейного комплекса «Дорога памяти» в парке «Патриот» проходит фестиваль. Гости комплекса могут увидеть уникальную выставку пасхальных яиц, расписанных в традиционных видах народных промыслов и техниках, которые по праву считаются национальным достоянием России - Жостово, хохлома, матрешка, Федоскино.

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России со 2 по 6 мая пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и многих других.

6 мая специально ко Дню Святого Георгия на Соборной площади выступят православный хор инженерных войск «За Веру и Отечество», а также Московский государственный академический театр танца «Гжель».

Большую пасхальную программу подготовили учреждения культуры Подмосковья. 3 мая в ДК «Тепловозостроитель» в городском округе Коломна состоится гала-концерт II Открытого фестиваля-конкурса духовной песни им. святителя Филарета.

Мероприятия, посвященные Пасхе, пройдут и в музеях Московской области. В «Новом Иерусалиме» 2 мая прошел мастер-класс «Пасхальные кролики». Музей-заповедник Менделеева и Блока приглашает всех на «Праздник Светлой Пасхи» в усадьбе Тараканово, а музей-заповедник «Усадьба «Мураново» им. Тютчева» - на пасхальный концерт.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей подготовил программу «Светлое Христово Воскресение». Город включен в программу звонильной недели ежегодного Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева. 7 мая сюда приедут мастера со всего мира, чтобы составить свой звон на звенигородских колоколах.