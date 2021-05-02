РИАМО - 2 мая. Первая группа туристов отправилась по маршруту «Государева дорога» 1 мая, они посетили подмосковный Солнечногорск, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В маршрут в Солнечногорске вошли усадьба Середниково, музейно-выставочный комплекс «Путевой дворец», усадьба Шахматово.

Новый туристический проект «Государева дорога» объединяет достопримечательности четырех регионов — Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

За шесть дней путешественники совершат поездку из Москвы в Петербург. Их ждет целая эпоха, уместившаяся на 777 км – дорога, по которой путешествовали цари.

Старт проекту был дан на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, где было подписано соглашение между Ростуризмом и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального маршрута.

Продажа туров по «Государевой дороге» началась в апреле этого года на международной выставке «Интурмаркет».

Брендовый маршрут объединяет туристические локации четырех регионов – это более 100 музеев и памятников, исторические города и шедевры архитектуры. В Московской области тур включает посещение достопримечательностей городских округов Солнечногорск и Клин.

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