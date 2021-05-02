РИАМО - 2 мая. В городском округе Клин проводятся мероприятия, направленные на привлечение инвестиций в экономику муниципалитета, на территории округа работают два индустриальных парка, объем их инвестиций в экономику Клина составил 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Создание и развитие площадок с готовой инфраструктурой для ведения бизнеса и привлечения инвесторов является одним из приоритетных направлений деятельности в сфере развития экономики городского округа Клин.

Управляющими компаниями индустриальных парков «Клинавтотранс» и «Спас-Заулок» совместно с администрацией городского округа Клин ведется работа по привлечению инвесторов.

Индустриальный парк «Клинавтотранс»

Данный индустриальный парк начал работать в городском округе в 2018 году. Его площадь составляет 16 га. Он оснащен всей необходимой технической и инженерной инфраструктурой.

Основными резидентами являются предприятия по производству картонной упаковки, обуви, систем из алюминиевого профиля, пластиковых материалов для упаковки товаров, геосинтетических материалов. Еще на территории парка расположен логистический комплекс.

В этом году в индустриальном парке планируется размещение производства осветительного оборудования, торговой и косметической компаний.

На сегодняшний день на территории индустриального парка располагаются 16 резидентов, создано около 500 рабочих мест.

Индустриальный парк «Спас-Заулок»

Общая площадь индустриального парка составляет 51 га, под перспективное развитие отведено 15 га.

Якорный резидент индустриального парка - производство полированного листового (архитектурного) стекла, которое входит в часть международной группы мирового лидера по производству стекла AGC Inc. Объемы производства составляют 1,6 тыс. т стекла в сутки. На производстве работают 840 человек.

«Спас-Заулок» сейчас является развивающейся площадкой стекольного кластера. На территории располагаются производства, занимающиеся переработкой стекла, производство окон, фасадов, внутренних светопрозрачных конструкций, производство интерьерного стекла.

В этом году на территории индустриального парка планируется строительство многоцелевого офисного здания, в котором будет функционировать образовательный центр.