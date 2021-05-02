РИАМО - 2 мая. Ночью и в первой половине дня 3 мая в Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

При порывистом ветре жителям Подмосковья рекомендовали убрать вещи со двора и балконов в дом, автомобиль поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В непогоду следует воздержаться от поездок на машине. По возможности следует оставаться в квартире или на работе.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде. Прятаться от нее лучше в низине, можно лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Ни в коем случае нельзя укрываться под высокими деревьями.

Дома во время грозы нужно держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и различных электроприборов.