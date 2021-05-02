РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мая. Из-за погодных условий открытие летнего сезона в парках городского округа Домодедово перенесли на 5 мая, сообщается в группе парков в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие изначально планировалось провести 3 мая.

5 мая с 10:00 до 13:00 программа пройдет в детском сквере, с 14:00 до 16:00 в лесопарке «Городской лес», с 18:00 до 20:00 в сквере у почтамта, а с 19:00 до 22:00 в парке «Константиновский».

В воскресенье открытие летнего сезона проходит в парке «Елочки».