РИАМО - 2 мая. В столице из-за сильного дождя, грозы и усиления ветра до 18 м/с, которые ожидаются ночью и днем 3 мая, городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Аварийные бригады инженерных компаний мегаполиса и префектур административных округов находятся на дежурстве круглосуточно.
Электросетевым организациям города было дано указание привести в готовность все источники аварийного питания.
«Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства», - уточнил заммэра.
Он добавил, что в местах возможных временных скоплений воды в городе дежурят бригады специалистов и спецтехника.
Столичных автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам посоветовали быть внимательнее на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.
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