РИАМО - 2 мая. В столице из-за сильного дождя, грозы и усиления ветра до 18 м/с, которые ожидаются ночью и днем 3 мая, городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«По данным синоптиков, количество осадков составит до 20 мм – это почти 40% от месячной нормы. Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности», – сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Аварийные бригады инженерных компаний мегаполиса и префектур административных округов находятся на дежурстве круглосуточно.

Электросетевым организациям города было дано указание привести в готовность все источники аварийного питания.

«Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства», - уточнил заммэра.

Он добавил, что в местах возможных временных скоплений воды в городе дежурят бригады специалистов и спецтехника.

Столичных автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам посоветовали быть внимательнее на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.

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