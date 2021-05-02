РИАМО - 2 мая. Подмосковный футбольный клуб «Химки» выиграл у екатеринбургского «Урала» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Nation News.

Игра завершилась со счетом 1:0. Встреча прошла в Химках.

Футболист «Химок» Мохамед Конате поразил ворота «Урала» на 15-й минуте игры. Спортсмен отправил мяч в пустой угол ворот с близкого расстояния.

Также в первом тайме с поля удалили полузащитника «Химок» Александра Трошечкина, но екатеринбургский клуб не сумел реализовать преимущество.

По итогам матча «Химки» набрали 44 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Екатеринбургский «Урал» остался на 12-й строчке таблицы.