РИАМО - 2 мая. Звезда телешоу «Пацанки» и ведущая программы «Ревизорро» на канале «Пятница!» Ксения Милас вышла на связь со своими поклонниками после обвинений в поножовщине, сообщает Nation News.
Милас в своем Instagram-аккаунте призвала поклонников не верить тому, что пишут про нее в Сети.
Инцидент произошел в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице в столице утром 1 мая. Там девушки отмечали праздник, в ходе которого якобы произошла потасовка между Ксенией Милас и Марией Ефименко.
В отношении Милас завели уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия.
Ранее Милас отстранили от эфира на телеканале «Пятница!». Проект «Ревизорро» пока приостановлен.
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