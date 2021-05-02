РИАМО - 2 мая. Звезда телешоу «Пацанки» и ведущая программы «Ревизорро» на канале «Пятница!» Ксения Милас вышла на связь со своими поклонниками после обвинений в поножовщине, сообщает Nation News.

Милас в своем Instagram-аккаунте призвала поклонников не верить тому, что пишут про нее в Сети.

«Пока рьяно обсуждают мою семью, я, как обычно, улыбаюсь вам! Фильтруйте, думайте своей головой и не верьте тому, что вам вливают», — написала телеведущая.

Инцидент произошел в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице в столице утром 1 мая. Там девушки отмечали праздник, в ходе которого якобы произошла потасовка между Ксенией Милас и Марией Ефименко.

В отношении Милас завели уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия.

Ранее Милас отстранили от эфира на телеканале «Пятница!». Проект «Ревизорро» пока приостановлен.